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الامارات | ختام فعاليات «شراع الأولمبياد الخاص» اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات «شراع الأولمبياد الخاص» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار، اليوم، في جزر دبي، على فعاليات المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «دبي 2024»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث. ويتنافس على ألقاب المسابقة ستة منتخبات، هي: ، والبحرين، والكويت، والمغرب، وسورية، إلى جانب منتخب الإمارات، في فئتين، الأولى للمستوى الثاني (فريق زوجي يضم شريكاً موحداً ولاعباً من الأولمبياد الخاص)، والثانية للمستوى الثالث (ثلاثي في قارب يضم شريكاً موحداً ولاعبين من الأولمبياد الخاص).

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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