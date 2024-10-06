بطولة إيطاليا: إنتر يخطف المركز الثاني موقتا بثلاثية تورام في مرمى تورينو

الرياص - اسماء السيد - روما : صعد إنتر حامل اللقب إلى المركز الثاني موقتا بفوزه على ضيفه تورينو المنقوص عدديا 3 2 بفضل ثلاثية لمهاجمه الفرنسي الدولي ماركوس تورام السبت، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان أودينيزي مفاجأة الموسم ارتقى بدوره الى المركز الثاني موقتا في وقت سابق بفوزه على ليتشي 1 0، قبل أن يتراجع للمركز الثالث برصيد 13 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن إنتر، في حين بقي نابولي الفائز على كومو 3 1 الجمعة في الصدارة برصيد 16 نقطة.

ويستطيع يوفنتوس استعادة المركز الثاني في حال فوزه على كالياري الاحد.

وكانت نقطة التحول في مباراة إنتر وتورينو طرد لاعب الاخير التشيلي غييرمو ماريبان بعد مرور 20 دقيقة بالبطاقة الحمراء اثر تدخل خشن على تورام.

واستغل إنتر النقص العددي في صفوف منافسه ليسجل هدف السبق بعدها بثلاث دقائق عن طريق تورام من كرة رأسية اثر تمريرة من أليساندرو باستوني.

وسرعان ما اضاف تورام هدفه الثاني من السيناريو ذاته (35).

رد تورينو عبر مهاجمه الكولومبي دوفان تساباتا بعدها بدقيقة، لكن إنتر اضاف الهدف الثالث بفضل تورام الذي سجل "الهاتريك" في الدقيقة 60.

وقلّص تورينو الفارق قبل نهاية المباراة بأربع دقائق سجله الكرواتي نيكولا فلاسيتش من ركلة جزاء (86)، من دون أن ينجح في ادراك التعادل.

وتغلب أودينيزي على ضيفه ليتشي 1 0.

وسجل الزيمبابوي جوردان زيمورا هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بربع ساعة بتنفيذه ركلة حرة مباشرة بشكل رائع.

وكان أودينيزي تصدر الترتيب بعد المرحلة الرابعة وخاض المباراة ضد ليتشي في غياب هدافه الفرنسي فلوريان توفان بسبب اصابة عضلية.

واستعاد اتالانتا بطل مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت، نغمة الانتصارات في الدوري المحلي للمرة الاولى منذ 15 أيلول/سبتمبر بفوزه الكاسح على ضيفه جنوى 5 1.

وفرض الايطالي الدولي ماتيو ريتيغي (25 عاما) نفسه نجما للمباراة أمام فريقه السابق الذي غادره هذا الصيف لتعويض اصابة الدولي جانلوكا سكاماكا، بتسجيله 3 اهداف لفريقه في الدقائق 24 و50 و74 من ركلة جزاء)، في حين اضاف البرازيلي ايدرسون (60) والهولندي مارتن دي رون (80) الهدفين الاخرين، اما هدف جنوى الوحيد فسجله البديل جف ايخاتور (83).

وتساوى ريتيغي مع تورام في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 7 اهداف لكل منهما.

وصعد أتالانتا الذي كان فاز على شاختار دانييتسك الأوكراني 3 0 في غيلسنكيرشين الالمانية بسبب تعذر تنظيمها في أوكرانيا جراء الحرب الدائرة مع روسيا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، من المركز الثالث عشر الى التاسع برصيد 10 نقاط.