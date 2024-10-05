محمد صلاح يتوج بملك "جزاء" البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - واصل محمد صلاح، الانفراد بالأرقام القياسية والاستثنائي داخل منطقة الجزاء هذا الموسم، ليتصدر قائمة الأكثر تهديفا وجودة في منطقة الـ 18 للخصوم، وفقاً لموقع الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

صلاح بات أكثر لاعب لمس الكرة داخل منطقة الجزاء في دوري "بريميرليج" هذا الموسم الحالي، بواقع 68 لمسة حاسمة داخل المنطقة، وبفارق 16 لمسة عن أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا جناح أرسنال، والويلزي برينان جونسون لاعب توتنهام هوتسبير.

وحل في الترتيب الرابع في تلك القائمة برصيد 49 لمسة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وصاحب الـ10 أهداف متصدر بهم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح في سجله التهديفي 8 أهداف وصناعة، بواقع 4 أهداف و 4 أسيست، خلال الجولات الست الأولى من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الرابطة الإنجليزية، ان اللمسات والأهداف والتمريرات الحاسمة لصلاح قادت ليفربول لتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي الوصيف.