بطولة إنكلترا: ضربة لليفربول بإصابة الحارس أليسون وماك أليستر

الرياص - اسماء السيد - لندن : تلقى ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم ضربة قوية بإصابة حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر ولاعب وسطه الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر خلال الفوز على كريستال بالاس (1 0) في الدوري الإنكليزي السبت.

وسيغيب أليسون عن الملاعب "لبضعة أسابيع" اثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لساقه عند محاولته تشتيت احدى الكرات واضطر إلى عدم اكمال المباراة في الشوط الثاني، ليحلّ بدلا منه الحارس التشيكي فيتيسلاف ياروش (23 عاما).

وأقرّ مدرب مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت بأنه لا يتوقع أن يكون أليسون متاحا لفترة من الوقت وقال في هذا الصدد مؤكدا غيابه عن مباريات البرازيل خلال النافذة الدولية في الايام المقبلة "ما أعرفه هو أنه عندما يخرج لاعب بهذه الطريقة، فهذا يعني عادة أنه ليس في تشكيلة البرازيل ولا أتوقع أن يكون في الفريق في أول مباراة نلعبها بعد فترة الاستراحة (ضد تشلسي)".

وأضاف "علينا أن ننتظر ونرى، لكن سيستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يعود. من الواضح أنه الحارس الرقم واحد لدينا، إنه أفضل حارس مرمى في العالم. عندما يتعرض للإصابة، تكون بمثابة ضربة قوية دائما، ليس له فقط ولكن لنا كفريق".

وتعرض ليفربول لضربة أخرى اثر تعرض ماك أليستر لاصابة في الفخذ خلال الشوط الأول.

وكشف سلوت إنه من غير الواضح المدة التي سيغيب فيها ماك أليستر عن الملاعب بقوله "ما مدى سوء الأمر؟، ليس من حقي أن أحكم في هذه اللحظة".