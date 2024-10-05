حساب ليفربول يتغنى بإنجاز صلاح التاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - الصمت في حرم الجمال جمال، هكذا أحتفى نادي ليفربول، بالرقم القياسي الجديد الذي حققه نجمه المصري محمد صلاح، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الريدز على الإطلاق يسجل في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على أرضه بملعبه آنفيلد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة "إكس"، صورا لصلاح مع رقمه القياسي الجديد وأرفقها بعبارة: "الصمت في حرم الجمال جمال".

من جانبه، قال صلاح في وسائل الإعلام البريطاني، انه لم يكن يعلم هذه المعلومة، لكنه أبدى سعادته بالوصول إلى هذا الرقم، مضيفاً ان الأهم أن يفوز الفريق بالمباريات والبطولات، مشيراً إلى انه مازال في مرحلة التأقلم على الطريقة الجديدة، للمدرب الهولندي أرني.