محطات في حياة تشاريتي روبن صاحبة أول هدف في تاريخ قمة السيدات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تمكنت النيجرية تشاريتي روبن من كتابة اسمها في تاريخ الدوري المصري للسيدات، بتسجيل أول هدف في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك، لتساهم في فوز فريقها بنتيجة 2-1.

وسجلت روبن أول هدف في تاريخ قمة الدوري المصري، وبالتحديد في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ثم تمكنت من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73 من اللقاء.

النيجيرية تشاريتي صاحبة الـ24 عاما، تجيد اللعب في مركز الهجوم، وبدأت مسيرتها مع فريق ريفرز أنجلز، وفي عام 2015 انتقلت إلى نادي إيبوم أنجلز، لتصل إلى نهائي الكأس لأول مرة في تاريخ ناديها، عام 2017.

واختيرت تشاريتي كأفضل لاعبة في الكأس، وسجلت 9 أهداف لتفز بجائزة هداف الدوري النيجيري الممتاز للسيدات في نفس العام، وكانت ضمن صفوف منتخب بلادها في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا 2016.

وفي عام 2019، خاضت تشاريتي تجربة احتراف في كازاخستان مع فريق بيك كازيجورت، وفازت معه بالدوري وشاركت في دوري أبطال أوروبا، وانتهى مشوارها في البطولة من دور الـ16، بعد الخسارة من العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بنتيجة 7-0.

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