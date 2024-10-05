ارتفاع احتمالات لحاق نجم برشلونة المصاب بالكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نجم برشلونة جافي يقترب من العودة إلى الملاعب بشكل رسمي بعد غياب يقترب من عام كامل بعد إصابته في الرباط الصليبي .

وكان جافي (٢٠ عاما ) قد اصيب بقطع في الرباط الصليبي و قطع في الغضروف في شهر نوفمبر الماضي وهو ما أدى الى غياب الاعب عن المباريات منذ ذلك الوقت.

وقالت صحيفة الماركا ان جافي تعافي تماما من الإصابة ودخل في التدريبات الجماعية مع فريق برشلونة وبات جاهزا للانضمام الى قائمة المباريات الرسمية حسب رأي المدير الفني الألماني هانز فليك الا ان الأخير يبدو يفضل عدم التسرع بالدفع باللعب مفضلا تجهيزه لآخر مباريات برشلونة خلال شهر اكتوبر والتي ستكون موقعة الكلاسيكو امام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو .

وقالت الماركا ان هانز فليك يؤى ان جافي سيكون دعما كبيرا لخط وسط برشلونة الذي يعاني من قلة البدائل الا انه بعودة فرانكي دي يونج الذي اصيب هو الاخر من ستة أشهر وعاد مؤخرا الى المباريات الرسمية وايضا مع عودة جافي وداني اولمو سيكون خط وسط برشلونة في أتم حالات الاستعداد لمواجهة ريال مدريد في مباراة ربما تعني الكثير لمشوار الليجا في الموسم الحالي .