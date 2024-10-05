مباراة ليفربول وكريستال بالاس في عيون "محبي الأرقام"

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق بعد قليل، اليوم السبت، مباراة ليفربول و نظيره كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر الجميع مشاهدة مباراة حماسية بين الفريقين رغم الفارق الكبير في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد 6 جوالات، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 15 نقطة، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

وبعيدا عن المنافسة ومتعة المشاهدة للجماهير نجد مجموعة من محبي لغة الأرقام، تنتظر متابعة هذه المباراة.

ومن أهم الأرقام التي تحملها المباراة لتأكيدها أو تغيرها أو حدوث أرقام قياسية تخص الفريقين جاءت على النحو الآتي:

- منذ بداية الموسم الماضي، لم يخسر ليفربول أيًا من مبارياته السبع في الدوري الإنجليزي الممتاز التي بدأت في الساعة 2.30 ظهر يوم السبت (5 انتصارات وتعادلين)، بما في ذلك الفوز 2-1 على كريستال بالاس بالموسم الماضي بفضل هدف الفوز الذي سجله هارفي إليوت في الدقيقة 91.

- يمكن أن يخوض ديوجو جوتا مباراته رقم 100 مع الريدز في جميع المسابقات.

- فاز ليفربول بمبارياته السبع الأخيرة التي لعبها في الخامس من شهر أكتوبر، والـ15 من آخر 16 مباراة منذ عام 1935.

- جاءت انتصارات كريستال بالاس الأربعة الأخيرة على ليفربول في الدوري على ملعب أنفيلد.

- خاض جويل وارد أكبر عدد من المباريات (18) ضد ليفربول مقارنة بأي لاعب من كريستال بالاس في التاريخ.

- فاز ليفربول في 8 مباريات وتعادل مرة واحدة في آخر 9 زيارات له إلى ملعب كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، وكان الفوز بنتيجة 7-0 في ملعب سيلهيرست بارك في ديسمبر 2020 هو أكبر فوز للريدز خارج أرضه على الإطلاق في الدوري.

- إذا فاز ليفربول بمباراة اليوم، فستكون هذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخه التي يفوز فيها بأول أربع مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي في موسم واحد، كانت المناسبات الأخرى في موسم 2019-20 (تحت قيادة يورجن كلوب) و1990-1991 (تحت قيادة السير كيني دالجليش).

أرقام قياسية يتنظرها سلوت صلاح

- قد يصبح أرني سلوت أول مدرب لليفربول على الإطلاق يفوز بأول أربع مباريات خارج أرضه في الدوري وخمس مباريات في جميع المسابقات حال الانتصار على كريستال بالاس.

- سجل محمد صلاح 8 أهداف في 12 مباراة سابقة ضد كريستال بالاس.

- إذا سجل صلاح أمام كريستال بالاس، فسوف تكون هذه هي المرة الخامسة فقط في تاريخ الريدز التي يسجل فيها لاعب في أول أربع مباريات خارج أرضه في موسم الدوري: الآخرون الذين حققوا هذا الإنجاز هم سام رايبولد (1902-1903)، وجون ألدريدج (1987-1988)، ودانييل ستوريدج (2013-2014) وصلاح أيضًا في 2021-2022 (حدث ذلك في سلسلة من خمس مباريات).