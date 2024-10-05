تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون.. ثلاثي بالهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ساوثهامبتون، اليوم السبت، في المباراة التي يحتضنها ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

تنطلق مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، وتذاع مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون عبر قناة beIN Sports 1HD.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابريل ماجاليش، تيمبر.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، جابرييل مارتينيللي.

خط الهجوم: ليانردو تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا.

أرسنال ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:

انتصار على ساوثهامبتون في ملعب الإمارات سيمنح أرسنال الانتقال إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشرط تعثر المتصدر الحالي ليفربول، الذي يخوض اختبارًا في مستهل الجولة السابعة أمام كريستال بالاس.

ويحتل نادي أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق الأسبوع السابع، بعد أن سجل 4 انتصارات من 6 مباريات وتعادل في مناسبتين، ويمتلك في رصيده 14 نقطة، دون أن يخسر أي لقاء.