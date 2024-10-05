شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4-10-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها استقر حمد إبراهيم نجم الإسماعيلى الأسبق، على استمرار الجهاز المعاون للراحل إيهاب جلال فى جهازه الفنى الجديد

حمد إبراهيم يستقر على استمرار جهاز "إيهاب جلال" فى الإسماعيلى

استقر حمد إبراهيم نجم الإسماعيلى الأسبق على استمرار الجهاز المعاون للراحل إيهاب جلال فى جهازه الفنى الجديد بالقلعة الصفراء استعداداً للموسم الجديد.

الزمالك يسابق الزمن لتسويق 4 لاعبين قبل غلق باب الميركاتو الصيفى

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لتسويق 4 لاعبين قبل باب الانتقالات الصيفية الجارية،والمقرر له 25 أكتوبر الجاري بعد الحصول على الضوء الأخضر من البرتغالى جوزيه جوميز.

جوزيه جوميز يعود اليوم إلى القاهرة لبدأ الزمالك الاستعداد للسوبر المحلى

يعود اليوم، الجمعة، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومعاونوه أندري بيكي المدرب العام.

الأهلي يقرر إحالة تصريحات القندوسي للشئون القانونية.. واستدعاء اللاعب

قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه.

ميكالى يتسلم تقارير منتخب الشباب قبل انطلاق معسكر الأحد

تسلم روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب، تقارير مفصلة عن لاعبى منتخب الشباب قبل انطلاق معسكر الأحد المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 عاما.

جلسة عتاب تنتظر نجوم الأهلى فى التتش غدا

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع لاعبيه على هامش مرانهم الأول غداً السبت على استاد مختار التتش؛ للحديث عن أخطاء مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك والتى خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

الأهلى يفوز بأول ديربى أمام الزمالك فى الكرة النسائية بنتيجة 2 - 1

حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، الفوز على الزمالك، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الزمالك بميت عقبة، فى إطار الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري للسيدات، وتعد هذه المواجهة هي الأولى في تاريخ الكرة النسائية.

الغيابات تتسبب فى تأخر انطلاق معسكر بيراميدز فى تركيا