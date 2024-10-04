الامارات | رابطة المحترفين تُعلن المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر سبتمبر الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، خمسة نجوم، هم: محمد فراس بالعربي (الشارقة)، عمر خريبين (الوحدة)، وليد أزارو (عجمان)، يوري سيزار (شباب الأهلي)، كايو كانيدو (الوصل).

فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى ثلاثة لاعبين، هم: عادل الحوسني (الشارقة)، أحمد الحوسني (خورفكان)، فهد الظحناني (بني ياس).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر، أولاريو كوزمين (الشارقة)، باولو سوزا (شباب الأهلي)، جواو بيدور سوزا (بني ياس).

وقالت الرابطة إنه سيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الثانية ظهر الغد، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.