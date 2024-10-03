تعليق محمد صلاح بعد تحطيم رقم دروجبا في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم الدولي المصري، محمد صلاح، على إنجازه التاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا وتحطيمه رقم النجم الإيفواري، ديديه دروجبا، بعد هدفه الذي سجله أمس بشباك بولونيا الإيطالي.

وقاد النجم محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على بولونيا بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا:

أصبح محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا (باستثناء التصفيات الأولوية) متفوقًا على النجم الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو.

1 - محمد صلاح .. 45 هدفًا

2 - ديديه دروجبا .. 44 هدفًا

3 - صامويل إيتو .. 30 هدفًا

4 - ساديو ماني .. 27 هدفًا

وأبدى محمد صلاح سعادته بتحطيم رقم دروجبا القياسي، وقال: "واو، لم أكن أعلم بذلك الأمر، إنه شيء رائع حقًا".

ويأتي فوز ليفربول على بولونيا بهدفين من دون مقابل، ليواصل تفوقه على الأندية الإيطالية، خصوصًا أنه هزم ميلان في الجولة الماضية بنتيجة (3-1) في ملعب سان سيرو.