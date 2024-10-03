جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر والقنوات لناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات مرتقبة في بطولات الدوري الأوروبي و دوري المؤتمر الأوروبي والدوري السعودي.

توتنهام ضد فرينكفاروزي ..

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفًا على فرينكفاروزي المجري في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب جروباما أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

مانشستر يونايتد ضد بورتو ..

ويستعد فريق بورتو البرتغالي لاستقبال ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب الدراجاو، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشيلسي ضد جينت البلجيكي ..

يستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفه جينت البلجيكي في المباراة المرتقبة التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 9 بصوت المعلق محمد بركات وستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11 بتوقيت أبو ظبي.

الاتحاد ضد الأخدود ..

وفي إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الأخدود على ملعب نادي الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق فارس عوض.