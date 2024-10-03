"الأفريقي الأول".. محمد صلاح يسجل رقماً تاريخياً في بطولة دوري أبطال أوروبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق رقم قياسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة فريقه أمام بولونيا، في إطار الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وتمكن صلاح في إحراز هدف فريقه الثاني، في مباراة الريدز أمام بولونيا، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليقود الريدز لتحقيق الفوز على الفريق الإيطالي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وبهذا الهدف نجح صلاح، في أن يصبح الهداف التاريخي، للاعبين الأفارقة في بطولة دوري أبطال، بداية من دور المجموعات، أوروبا، برصيد 45 هدفاً، متفوقاً على الإيفواري ديديه دروجبا صاحب ال 44 هدفاً في البطولة.

كما نجح صلاح في أن يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب "الأنفيلد"، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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