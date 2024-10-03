اخبار الرياضه

الشوط الأول.. ريال مدريد متأخرًا بهدف أمام ليل الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الشوط الأول متأخرًا بهدف بالمباراة الجارية الآن على ملعب بيار موروا معقل الفريق الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة .

سجل جوناثان دايفيد هدف ليل الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.

دخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندريه لونين

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام

الهجوم: إندريك فيليبي، فينيسيوس جونيور

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا