دوري أبطال أوروبا: فوز أول كبير لسيتي وبرشلونة وثان لدورتموند

الرياص - اسماء السيد - براتيسلافا : عاد مانشستر سيتي الإنكليزي، بطل الموسم قبل الماضي، من سلوفاكيا بفوزه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المجموعة الموحدة الجديد، وجاء بنتيجة كبيرة على سلوفان براتيسلافا 4 0 الثلاثاء في الجولة الثانية.

في مباراته الأولى من أصل ثماني بحسب النظام الجديد، اكتفى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالتعادل السلبي على أرضه ضد إنتر الإيطالي في إعادة لنهائي 2023 (1 0)، لكنه كشر عن أنيابه الثلاثاء محققا فوزه الأول في مشوار يشكل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي العقبتين الكبيرتين الوحيدتين في طريقه.

وضرب سيتي منذ الدقيقة الثامنة عبر الألماني إيلكاي غوندوغان الذي سقطت الكرة أمامه بعد تسديدة فاشلة لزميله البرازيلي سافينيو، فأطلقها مباشرة من خارج المنطقة لتتحول من المدافع وتخدع حارسه.

وما لبث أن أضاف سيتي الثاني عبر فيل فودن بتسديدة محكمة قوسية في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى السلوفاكي بعد تمريرة من البلجيكي جيريمي دوكو (15).

وفي الشوط الثاني، دخل النروجي إرلينغ هالاند على الخط وأضاف الهدف الثالث بعدما كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة بينية متقنة من ريكو لويس، متلاعبا بالحارس قبل التسجيل في الشباك الخالية (58)، قبل أن يضيف البديل الشاب جيمس ماكاتي الرابع بعد تمريرة متقنة من فودن (74).

وفي ميلانو، حذا إنتر حذو سيتي بفوزه على ضيفه النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة سجلها التركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة حرة تحولت من الحائط الدفاعي وخدعت الحارس (11) والنمسوي ماركو أرناوتوفيتش (59) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (71) بتمريرتين من الإيراني مهدي طارمي الذي سجل الرابع من ركلة جزاء (81).

فوز كبير لبرشلونة وقياسي لدورتموند

وبعد خسارته افتتاحا أمام موناكو 1 2 وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية في مستهل الدوري المحلي بخسارته السبت أمام أوساسونا 2 4، استعاد برشلونة الإسباني توازنه وخرج منتصرا من مواجهته مع يونغ بويز السويسري بخماسية نظيفة، وذلك قبل اختباره التالي الصعب جدا ضد ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في 23 الحالي في مشوار يجمعه أيضا بمواطن الأخير بوروسيا دورتموند وصيف البطل.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل منذ الدقيقة 8 بعد تمريرة من البرازيلي رافينيا الذي أضاف الثاني إثر ركلة ركنية (34)، قبل أن يسجل إينييغو مارتينيس الثالث بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها بيدري (37).

ثم أضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني مطلع الشوط الثاني بعد وصلته الكرة من رأس إينييغو مارتينيس (51) قبل أن يسجل الغيني محمد كمارا الخامس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

وواصل دورتموند، وصيف البطل، بدايته القوية بفوزه الكاسح الأكبر في تاريخه على صعيد دوري الأبطال، وجاء على ضيفه سلتيك الاسكتلندي بسبعة أهداف لإيمري تشان (7 من ركلة جزاء) وكريم أديمي (11 و29 و42) والغيني سيرهو غيراسي (40 من ركلة جزاء و66) وفيليكس نميشا (79)، مقابل هدف للياباني دايزن مايدا (9)، ليضيفه إلى انتصاره افتتاحا خارج الديار على كلوب بروج البلجيكي 3 0.

وهذا أكبر انتصار لدورتموند في المسابقة، بفارق الأهداف المسجلة عن فوزه على ليجيا وارسو البولندي في 14 أيلول/سبتمبر 2016 بسداسية نظيفة.

وفي المقابل، فشل مواطنه شتوتغارت، العائد إلى المسابقة لأول مرة منذ موسم 2009 2010، في تحقيق فوزه الأول بتعادله مع ضيفه سبارتا براغ التشيكي 1 1.

واستهل شتوتغارت مشواره بخسارة خارج الديار أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 1 3، ثم بدا الثلاثاء في طريقه لفوزه الأول في المسابقة منذ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009 (دور المجموعات) بعدما افتتح التسجيل منذ الدقيقة السابعة برأسية للفرنسي إنزو ميو إثر عرضية من ماكسيميليان ميتلشتات.

لكن الضيف التشيكي، الفائز افتتاحا على ريد بول سالزبورغ النمسوي 3 0، رد بهدف رائع من ركلة حرة في الدقيقة 32 نفذها في الزاوية اليسرى العليا الفنلندي كان كايرينين.

ومن جهته، واصل بريست الفرنسي تألقه في مستهل مشاركته الأولى على الإطلاق في المسابقة القارية الأم، وذلك بتحقيقه فوزه الثاني تواليا هذه المرة خارج الديار برباعية نظيفة على ريد بول سالزبورغ النمسوي سجلها السنغالي عبد الله سيما (24 و70)، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في مباراتين، ومهدي كامارا (66) وماتيا بيريرا لاج (75).