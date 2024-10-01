لويس إنريكي يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - وضع المدرب الاسباني لويس إنريكي ملامح تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل عملاق العاصمة الفرنسية ضيفا على ملعب الإمارات بلندن لمواجهة أرسنال مساء اليوم الثلاثاء عند دقات الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع..

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، ويليام باتشو، أشرف حكيمي.

الوسط: فابيان رويز، جواو نيفيش، وارن زائير إيمري.

الهجوم : عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني، برادلي باركولا.

ويبحث أرسنال عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام أتلانتا الإيطالي.

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة الليلة مستهدفا مواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا صعبًا على جيرونا الإسباني بهدف نظيف في الوقت القاتل، خلال لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان التقيا من قبل في دور المجموعات في نسخة 2016/2017 حيث تعادلا في المباراتين، ولكن أرسنال كان تفوق على سان جيرمان 2/1 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لنسخة 1993/1994 ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية.

ويدخل أرسنال اللقاء منتشيا بفوزه على ليستر سيتي 4/2 أمس الأول السبت في الدوري الإنجليزي وهو ما يعطي الفريق دفعة معنوية وثقة كبيرة في إمكانية تحقيق الفوز على العملاق الفرنسي.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة منتشيا هو الآخر بفوزه على رين 3/1 واحتلاله صدارة الدوري الفرنسي مناصفة مع موناكو ولكل منهما 16 نقطة.