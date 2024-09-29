الشباب ينتصر على الرائد ويواصل سلسلة انتصاراته في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادي الشباب فوزًا مهمًا على نظيره الرائد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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بدأت المباراة بحماس من الجانبين، وتمكن الرائد من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14، عبر لاعبه الجزائري أمير سعيود الذي استغل عرضية من زميله زكريا هوساوي ليضع الكرة في شباك الشباب.

الشباب يرد سريعًا

رد الشباب لم يتأخر كثيرًا، حيث تمكن المدافع الهولندي ويسلي هوديت من تعديل النتيجة برأسية محكمة سكنت مرمى الرائد في الدقيقة 25، بعد ركلة ركنية مميزة.

جوانكا يحسم اللقاء

في الشوط الثاني، واصل الشباب ضغطه على دفاعات الرائد، وأسفر هذا الضغط عن تسجيل هدف الفوز عبر الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة 64، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

الشباب يتقدم في الترتيب

بهذا الانتصار، رفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي. في المقابل، تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.