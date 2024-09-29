شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه برشلونة والزمالك أمام فيزبريم فى مونديال الأندية لليد والان مع تفاصيل الخبر

تُقام اليوم الأحد 3 مواجهات قوية فى ثالث أيام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، التى تستضيفها حالياً مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبدأ مباريات اليوم فى الثالثة عصرا بلقاء الخليج السعودي أمام ماجدبيورج الألماني، بينما يلتقى الزمالك مع فيزبريم فى الخامسة والنصف مساءً، وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة الأهلى أمام برشلونة فى الثامنة مساءً.

وشهدت ضربة بداية القطبين التفوق، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالي الجمعة بنتيجة 49-15، بينما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.