بطولة فرنسا: موناكو يفوز على مونبلييه بهدف قاتل ويلحق بسان جرمان الى الصدارة

الرياص - اسماء السيد - باريس : لحق موناكو بباريس سان جرمان الى الصدارة بفوزه القاتل على ضيفه مونبلييه 2 1 السبت في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووجد موناكو تفسه متخلفا بهدف للكونغولي رابي نزينغولا (16)، وادرك له الأميركي فولارين بالوغان التعادل (32)، قبل أن يخطف البديل السنغالي لامين كامارا هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع وبعد 6 دقائق من طرد لاعب الفريق الضيف تانغي كوليبالي.

وواصل موناكو سلسلة انتصاراته بتحقيقه انتصاره الرابع تواليا في مختلف المسابقات، بينها الفوز على برشلونة الإسباني 2 1 في الجولة الأولى من مسابقة دوري ابطال أوروبا، فتحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري الثاني أمام دينامو زغرب الكرواتي الاسبوع المقبل.

ورفع نادي الامارة الذي احتفل بمرور 100 عام على تأسيسه وحافظ على سجله خاليا من الخسارة في مختلف المسابقات هذا الموسم رصيد إلى 16 نقطة متساويا مع سان جرمان حامل اللقب، وبات يتقدم بفارق ثلاث نقاط عن شريكهما السابق مرسيليا الثالث الذي يحلّ ضيفا على ستراسبورغ الاحد.

وتعادل لنس مع ضيفه نيس سلبا في مباراة عودة مدرب الأخير فرانك إيز إلى ملعب "ستاد بولارت" حيث حقق انجازاته مع فريقه السابق.

وحافظ لنس الخامس مع 10 نقاط بفارق الاهداف عن ليل الرابع الفائز على لوهافر بثلاثية نظيفة، ونيس السادس الذي يتأخر عنهما بفارق نقطتين بانتظار بقية النتائج، على حظوظهما في المنافسة على مراكز المقدمة بعد لقاء شهد العديد من الفرص ولكن الكثير من التسرع من الجانبين.

وبعد اسبوع على سحقه سانت إتيان 8 0 في المرحلة الماضية، غابت النجاعة الهجومية عن لاعبي نيس الذي أدخل عليه مدربه إيز الكثير من التغييرات بهدف تعويض غيابات عدة للاصابة، وذلك بعد ثلاث أيام من تعادله أمام ريال سوسييداد الإسباني 1 1 في مستهل مغامرته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وصفقت جماهير ملعب "ستاد بولارت" لمدربها السابق الذي غادر الفريق بشكل مفاجئ نهاية الموسم المنصرم بعد أعوام عدة قضاها في صفوفه (2020 2024).

وكان لنس الأفضل في الشوط الأول، إلّا أن رجال المدرب الشاب البلجيكي ويل ستيل (31 عاما) فشلوا في ترجمة فرصهم إلى أهداف، ما يعكس سقوطهم في فخ التعادل السلبي للمرة الرابعة في الدوري هذا الموسم.

وطرد الحكم المهاجم المغربي أنس الزروري (84) ببطاقتين صفراوين بعدما دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 58.

وقاد المهاجم الكندي جوناثان ديفيد فريقه ليل الى الفوز على مضيفه لوهافر بتسجيله ثلاثية اللقاء في الدقائق 23 و35 و79.

وانقذ حارس لوهافر أرثور ديسماس فريقه من هدف رابع بتصديه لركلة جزاء نفذها الانكليزي أنجل غوميز (90+5).

وانهى ليل سلسلة من 5 مباريات من دون فوز، في حين يتحضر لاستقبال ريال مدريد الإسباني في المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة الأربعاء.