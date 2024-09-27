"104 يوما و 19 مباراة".. محمد عواد ما بين أزمة المصري ومباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حراسة عرين الأبيض، في مواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.

وتعرض محمد صبحي للإصابة، خلال تدريبات الزمالك أمس، لتصبح مشاركته في مباراة اليوم صعبة، والاتجاه الأقرب هو مشاركة عواد بدلا منه.

وغاب محمد عواد عن صفوف الزمالك، خلال الفترة الماضية، في البداية كان الأمر لأسباب فنية وعدم الرغبة في تجديد التعاقد معه، لكن الأيام الماضية شهدت تجديد تعاقده واستمراره مع الفريق.

وكانت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم 17 يونيو 2024، الأخيرة لعواد، إذ أنها شهدت قيامه بدفع حسام عبد المجيد ومن ثم إحالته للتحقيق واستبعاده لأسباب فنية، وغاب بعدها عن 15 مباراة بالدوري المصري، بالإضافة إلى مباراتين في كأس مصر ومباراتين في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وهكذا يمكن أن يعود عواد إلى حراسة مرمى الزمالك بعد غياب 104 يوما، بواقع 19 مباراة، بينهم 4 مباريات على مقاعد البدلاء.

اقرأ أيضًا:

إصابة حارس الزمالك قبل ساعات من مباراة الأهلي