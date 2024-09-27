آس الإسبانية تنهي الجدل بشأن مفاوضات الزمالك لضم راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة، دخول نادي الزمالك في مفاوضات لضم نجم ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد راموس حاليا، صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع فريق إشبيلية، ولم يتعاقد مع أي فريق حتى الآن.

وتحدث وكيل اللاعبين عمر زعلوق، خلال الساعات الماضية في تصريحات تلفزيونية، عن ترحيب النجم الإسباني بالانضمام للزمالك، وأن المفاوضات قد تحسم خلال أيام.

وفي المقابل، كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن سيرجيو راموس لم يتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك خلال الصيف الجاري، كما تردد.

وأوضحت الصحيفة الموثوقة، أن العرض الوحيد الذي وصل لراموس مؤخرًا كان من نادي العروبة السعودي، والمفاوضات لم تكتمل، فضلا عن اهتمام من الدوري الأمريكي من سان دييغو، كما تمت تصفية العروض القادمة من البرازيل في الأسابيع الأخيرة.

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