شاهد مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في بطولة السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بدولة السعودية، في النسخة 33 من بطولة السوبر الأفريقي.

ويسعى كلا الفريقين، لتحقيق لقب جديد يضاف إلى إنجازاته، حيث يعد الأهلي والزمالك هما الأكثر تتويجا باللقب الأفريقي.

ويعمل النادي الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، على الحصول على لقب السوبر التاسع في تاريخه، بينما يأمل الزمالك صاحب لقب الكونفدرالية، في التتويج بكأس السوبر الأفريقي الخامس في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، عبر قناتي بي إن سبورتس المفتوحة، وإم بي سي مصر 1 و2، مع وجود أستوديوهات ضخمة قبل المباراة وبعدها.

وسوف يتولى التعليق على مباراة الأهلي والزمالك، عبر قناة بي إن سبورتس التونسي عصام الشوالي، بينما يتولى الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض التعليق على قنوات إم بي سي مصر.

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