موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان، نحو ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية، لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، القمة المصرية في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، للمرة الثانية في التاريخ، وذلك بعد 30 عاما من اللقاء الأول، في نسخة 1994، والذي انتهى لصالح الأبيض بهدف نظيف، سجله أيمن منصور في الدقائق الأخيرة.

ويخوض الأهلي السوبر الأفريقي، بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي، فيما يلعب الزمالك اللقاء عقب الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد المملكة أرينا، في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب التاسع من كأس السوبر الأفريقي، عقب الفوز بـ8 نسخ سابقة، فيما يسعى الزمالك لتكرار إنجاز 1994، والفوز بالكأس الرابع في مسيرته.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، على شبكة قنوات إم بي سي مصر بالمجان، بتعليق فارس عوض على إم بي سي مصر 1 ومدحت شلبي على إم بي سي مصر 2، بالإضافة إلى بث مباراة الأهلي والزمالك على قناة بي إن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.

اقرأ أيضًا:

27 صورة تنشر للمرة الأولى للسوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك 94