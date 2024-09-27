الامارات | الظفرة يخوض اليوم أولى مبارياته هذا الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد الظفرة لخوض أولى مبارياته للموسم الحالي في مواجهة قوية على أرضه في استاد حمدان بن زايد آل نهيان، عندما يلاقي فريق يونايتد الساعة 5:25 مساء اليوم، ضمن الدور التمهيدي الثاني لكأس رئيس الدولة بكرة القدم، فيما يلعب مصفوت مع دبا، وحتا مع الجزيرة الحمراء، والحمرية مع الفجيرة.

ويتضمن الدور التمهيدي الثاني إقامة أربع مباريات، يتأهل منها الفائز مباشرة إلى الدور الثالث، ضمن مباراتين تؤهلان الفائزين منهما للالتحاق بأندية المحترفين الـ14 للعب في دور الـ16، ومواجهة العين وبني ياس حسب القرعة التي أجريت أخيراً.

وكانت القرعة قد أوقعت الظفرة في الدور التمهيدي الثاني مباشرة، بينما لم يلعب الفريق في الجولة الأولى لدوري الهواة، لاعتباره فائزاً دون لعب في مباراته أمام فريق غولف.

وكشف مدرب الظفرة، الكرواتي ألين هوفارت، عن جاهزية فريقه لخوض أولى مبارياته في الموسم الحالي، وذلك أمام ضيفه يونايتد، داعياً اللاعبين للظهور بمظهر جيد، خصوصاً أن المباراة تقام بملعبه وأمام جمهوره، خصوصاً أن الفريق المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ما يؤكد أن الفريقين سيخوضان مباراة قوية.

ويستضيف فريق حتا ضيفه الجزيرة الحمراء في المباراة التي ستقام في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، في ثالث مباراة يستضيفها على ملعبه وأمام جمهوره في الموسم الحالي.

كما يخوض فريقا الحمرية والفجيرة مباراة قوية تقام بملعب نادي الحمرية، وتعد المباراة من ديربيات الهواة المهمة في الآونة الأخيرة.

ويستضيف فريق مصفوت بملعبه ضيفه فريق دبا في قمة المدرب المواطن التي تجمع الدكتور عبدالله مسفر، والمدرب معتز عبدالله، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق ثالث انتصار لهما في بطولتي «الكأس» و«الدوري» معاً، بعد أن حقق كل منهما انتصارين متتاليين، أبرزها فوز مصفوت على نادي الإمارات في مواجهتين كبيرتين.

وتختتم الجولة بالمباراة التي سيخوضها الظفرة مع يونايتد، والتي ستقام في استاد حمدان بن زايد آل نهيان في نادي الظفرة، في قمة مبكرة للفريقين المرشحين بقوة لتحقيق نتائج مميزة في بطولتي الهواة.

برنامج مباريات اليوم

مصفوت - دبا 5:20

حتا - الجزيرة الحمراء 5:20

الحمرية - الفجيرة 5:20

الظفرة - يونايتد 5:25