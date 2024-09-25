ستاد القاهرة يحتضن النسخة التاسعة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - استقر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، على إقامة النسخة التاسعة من بطولة مصر الدولية على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

ومن المقرر، أن تقام البطولة الدولية خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول والتي سيعلن عن عددها بشكل نهائي عقب إغلاق باب القيد والمحدد له يوم 30 سبتمبر الجاري.

وبدأ مسؤولو الاتحاد خلال الفترة الماضية في عمل إجتماعات دورية بشكل مكثف مع اللجنة العليا للبطولة وبحث متطلبات مسؤولي اللجان المختلفة من أجل توفيرها والعمل على حل جميع العراقيل ومتابعة سير العمل الخاص باللجان.

َوأكد الدكتور علي حسب الله أن الاتحاد يعمل خلال الفترة الماضية بكامل طاقته بهدف الانتهاء من كافة الأمور الإدارية بشكل سريع ودقيق حتى تخرج البطولة بأفضل شكل.

الجدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية انطلقت عام 2015، وأقيمت بانتظام خلال السنوات الماضية بإستثناء عام 2021 عقب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينئذ قبل أن تعود من جديد في نسخة العام قبل الماضي.