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موعد مباراة الأهلي والشمس اليوم في بطولة منطقة القاهرة لسيدات السلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء مع فريق الشمس في اللقاء الذي يجمع الفريقين ‏ضمن منافسات بطولة ‏منطقة القاهرة.‏

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الشمس ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز من ‏أجل تحقيق الفوز.‏

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من ‏الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.‏

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق وادي دجلة بنتيجة 70 / 36 ضمن منافسات بطولة منطقة ‏القاهرة.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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