الامارات | ثروة جورجينا رونالدو "الطائلة".. نصفها من أسطورة التنس نادال!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت شهرة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز ذروتها منذ ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأخذت ثروتها تتضاعف من خلال أعمالها في مجالات الأزياء والمحال التجارية الفخمة، ولكن زوجها لم يكن السبب الوحيد في ذلك!.

المفاجأة الحقيقة أن لاعب التنس المخضرم الإسباني رفائيل نادال كان أحد أهم المصادر في ثروة جورجينا والبالغة 20 مليون دولار، إذ ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادال كان وراء حصول "حسناء رونالدو" على 10 ملايين دولار دفعة واحدة بفضل شركته التجارية "أبيل ماتوتيس" والتي تشكل 50 بالمئة من حقوق شركة "كومودو بروداكشن" المسؤولة عن إنتاج الأعمال الوثائقية الخاصة بجورجينا.

وقد أعدت الشركة العرض الأول للموسم الثالث من الفيلم الوثائقي "سوي جورجينا" المتوفر على منصة "نتفليكس" منذ 18 سبتمبر الجاري، ويحظى باهتمام عالمي كبير للشخصية التي تتمتع بها زوجة رونالدو بصفتها أم طفليه ومرافقته في السعودية حيث يعيش النجم البرتغالي تجربة احترافية جديدة مع نادي النصر.