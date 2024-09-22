شاهد هدف اَرسنال الثاني في شباك مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز جابرييل دوس سانتوس الهدف الثاني لفريقه اَرسنال في شباك مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

واستطاع اَرسنال الخروج من الشوط الأول أمام مانشستر سيتي متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

شاهد هدف اَرسنال الثاني في شباك مانشستر ستي

وكان إرلينج هالاند قد تقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل ريكاردو كالافيوري لـ اَرسنال في الدقيقة 22.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة لصالح مانشستر سيتي، حيث أمتلك الكرة بنسبة 67%، بينما أتت النسبة الأقل للجانرز بـ 33%، لكن الفاعلية كانت لـ اَرسنال خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وبدأ اَرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.