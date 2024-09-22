اَرسنال يتقدم على مانشستر سيتي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق إرلينج هالاند في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل ريكاردو كالافيوري لـ اَرسنال في الدقيقة 22.

فيما أضاف جابرييل دوس سانتوس الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم الجانرز بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت السيطرة واضحة خلال الشوط الأول لصالح مانشستر سيتي، حيث أمتلك الكرة بنسبة 67%، بينما أتت النسبة الأقل للجانرز بـ 33%، لكن الفاعلية كانت لـ اَرسنال خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وحصل لاعب اَرسنال الإنجليزي تروسار على بطاقة حمراء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وكان اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.