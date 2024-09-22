برشلونة يصارع ثلاثي البريميرليج لضم موهبة المكسيك الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان نادي برشلونة تقدم بعرض رسمي إلى نادي اكسلوس تيخوانا المكسيكي لمنح موهبته الشابة جيلبرتو مورا فرصة للاختبار في النادي الكاتالوني بعدما نجح في شد انتباه كشافي نادي برشلونة .

وكان جيلبرتو مورا - ١٥ عاما - قد اصبح خلال شهر أغسطس الماضي أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري المكسيكي .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان برشلونة يحاول التقدم في سباق ضم جيلبيرتو مورا بعدما علم بأن اندية مانشيستر سيتي و توتنهام و كريستال بالاس الانجليزية فدقد ارسلت مندوبين لها لمتابعة مباراة جيلبيرتو مورا امام تولوكا في الدوري الأسباني و سيقومون بأرسال مندوبين اخرين في مباراته المقبلة امام اونام غي الدوري المكسيكي.

واشارت الموندو ديبورتيفو ان جيلبيرتو مورا يفضل الانتقال إلى برشلونة نظرا لوجود أكاديمية لاماسيا داخل النادي والتي تعد الاكاديمية الأفضل على مستوى العالم وبالتالي فإن فرصته في المشاركة مع الفريق الاول للبارسا ستكون كبيرة مثل مجموعة كبيرة من لاعبي برشلونة الشباب .