مانشستر سيتي ضد أرسنال.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 22 سبتمبر، العديد من المباريات المهمة في الدوريات الخمسة الكبرى، بالإضافة إلى المسابقات القارية الأفريقية.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال في قمة الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي، بينما يقام ديربي إيطاليا بين إي سي ميلان وإنتر ميلان.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد

برايتون ضد نوتنجهام فورست - 4 عصرا - beIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ضد أرسنال - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

لاتسيو ضد فيورنتينا - 1.30 ظهرا - AD SPORTS

مونزا ضد بولونيا - 4 عصرا - AD SPORTS

روما ضد أودينيزي - 7 مساء - AD SPORTS

إنتر ميلان ضد إي سي ميلان - 9.45 مساء - AD SPORTS

خيتافي ضد ليجانيس - 3 عصرا - beIN SPORTS 3

أتلتيك بيلباو ضد سيلتا فيجو - 5.15 مساء - beIN SPORTS 2

فياريال ضد برشلونة - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3

أتلتيكو مدريد ضد رايو فاييكانو - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الفرنسي

موناكو ضد لو آفر - 4 عصرا - beIN SPORTS 4

نانت ضد أنجيه - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

ليون ضد مارسيليا - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4

الدوري الألماني

ليفركوزن ضد فولفسبورج - 4.30 مساء - beIN Sports 5

شتوتجارت ضد دورتموند - 6.30 مساء - beIN Sports 2

لايبزيج ضد سانت باولي - 8.30 مساء - beIN Sports 5

دوري أبطال أفريقيا

كارا ضد دجوليبا المالي - 7 مساء

الجيش الملكي ضد المريخ - 9 مساء - المغربية الرياضية

الهلال السوداني ضد سان بيدرو - 10 مساء

كأس الكونفدرالية

سيبما ضد الأهلي طرابلس - 4 عصرا

فيتا كلوب ضد ستيلينبوش - 5 مساء

المصري ضد الهلال 7 مساء - ontime sports 1

اتحاد العاصمة ضد الملعب التونسي - 8 مساء