أول رد من خليل البلوشي بخصوص التعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا و "احتفالية درع الدوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المُعلق العُماني خليل البلوشي سعادته بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي عند السابعة من مساء اليوم نظيره جورماهيا في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خليل البلوشي، عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس الجمعة:" أتشرف بأن أكون جزءً من النقل التلفزيوني لقنوات أون تايم سبورت والتعليق على مباراة الأهلي المصري و جورمايا الكيني من قلب ستاد القاهرة الدولي وإحياء حفل احتفال الأهلي بدرع الدوري غداً إن شاء الله".

وأضاف البلوشي: "لقد تلقيتُ الدعوة بشرفٍ عظيم من الأخوة المحترمين في الشركة المتحدة للرياضة وبدوري لم أفكر لحظةً إلا بقبولها فهذا أقل واجب نقدمه لمصر العروبة أم الدنيا وشعبها العظيم والأصيل، وهنا لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة قنوات الكاس على إبداء الموافقة بالحضور في إطار سعيها مع الأخوة الأعزاء في جمهورية مصر العربية".

وأتم المُعلق العُماني بقوله: "نحن على موعدٍ مع حدث عظيم يستحقه الجمهور الرياضي في مصر مليء بالمفاجآت فشكراً للشركة المتحدة على دورها الرائد إعلامياً ورياضياً ولدعوتهم المقدرة، وأمنيات التوفيق لمصر في كل الأوقات وأن تكون أم الدنيا في قمة الريادة والعطاء والإبداع كعادتها وتاريخها الكبير والعظيم".

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة على نظيره جورماهيا في مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور ذاته.

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