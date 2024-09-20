حسام منصور يكشف كواليس انتقال القرموطي للمصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النادي العريق المصري البورسعيدي، في التعاقد مع أحمد القرموطي "ديفندر" ديروط وسوهاج السابق، لمدة 3 مواسم، بعد تلقي اللاعب العديد من العروض، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

صرح ووكيل اعمال الاعبين حسام منصور رسميا انتقال الحاوي احمد القرموطي لاعب سيراميكا كليوباترا الي النادي العريق المصري البورسعيدي لمدة ٣ مواسم ويتنباء للحاوي احمد القرموطي بنجاح كبير مع النادي الكبير المصري البورسعيدي.

وأكد حسام منصور وكيل اللاعب، أنه سعيد بانضمام القرموطي لنادي المصري البورسعيدي، مشددا على أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية رائعة.

ويبحث المصري البورسعيدي عن تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب، بعدما تواجد في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لعدة مواسم ماضية.