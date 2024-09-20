«سيدات سلة الأهلي» يفوز على الطيران في بطولة دوري المنطقة

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على ضيفه الطيران بنتيجة 89-15، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.
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أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في أولى مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.
ومن المقرر أن يواجه سيدات سلة الأهلي فريق وادي دجلة غدًا الساعة 6 على صالة الشهداء بمقر النادي.