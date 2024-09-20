«سيدات سلة الأهلي» يفوز على الطيران في بطولة دوري المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على ضيفه الطيران بنتيجة 89-15، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.

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‎أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في أولى مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

‎ومن المقرر أن يواجه سيدات سلة الأهلي فريق وادي دجلة غدًا الساعة 6 على صالة الشهداء بمقر النادي.