النصر بفوز على الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.



بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو السجل التهديفي للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله سالم النجدي الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

واستطاع البرازيلي تاليسكا تسجيل هدف العالمي الثالث في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

واستطاع العالمي السعودي رفع رصيده من النقاط للنقطة الثامنة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما يتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة التاسعة في المركز الثالث.

وكان النصر قد تعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، ليتولى القيادة الفنية للعالمي السعودي، بعدما قامت إدارة العالمي بإقالة البرتغالي لويس كاسترو بسبب سوء النتائج.