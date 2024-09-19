موعد مباراة أرسنال وأتلانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل فريق أرسنال الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا اليوم بخوض مواجهة قوية ضد أتلانتا الإيطالي، في إطار منافسات الجولة الأولى على ملعب جيويس بإيطاليا.

يتسلح فريق أتلانتا بتواجد المباراة على ملعبه ووسط جمهوره، حيث يستهدف الفريق الإيطالي الخروج بنتيجة إيجابية في بداية مشواره بالبطولة.

على الجانب الأخر يأمل فريق أرسنال العودة إلى إنجلترا بنتيجة إيجابية يفتتح بها مشواره في البطولة، ويكتسب بها اللاعبين دفعة معنوية قوية في مستهل مشوار المنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراة ارسنال وأتلانتا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن ستنطلق مباراة أرسنال ضد أتلانتا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة أرسنال ضد أتلانتا عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي على سعيد الكعبي، وستقام على ملعب جيويس.