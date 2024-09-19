ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات قوية ومرتقبة نرصدها لكم في السطور التالية:

برشلونة ضد موناكو ..

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على موناكو الفرنسي في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء اليوم بمستهل مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال اوروبا النسخة الجديدة 2024 – 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب لويس الثاني، حيث ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

أرسنال ضد أتلانتا ..

ويستهل فريق أرسنال الإنجليزي مشواره في البطولة الأوروبية بمواجهة أتلانتا الإيطالي، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة أرسنال ضد أتلانتا عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي على سعيد الكعبي، وستقام على ملعب جيويس.

أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج ..

يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لاستقبال ضيفه لايبزيج الألماني في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، لحساب الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.