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"فوز كبير لدورتموند وتعادل السيتي".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة العديد من المباريات في بطولة .

كما شهدت منافسات أمس، إقامة مباراة واحدة جمعت بين فريقي ريال بيتيس ضد خيتافي.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

سبارتا براج يفوز على سالزبورج (3-0).

بولونيا يتعادل مع شاختار (0-0).

باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا (1-0).

مانشستر سيتي يتعادل مع إنتر ميلان (0-0).

بروسيا دورتموند يفوز على كلوب بروج (3-0).

سيلتك يفوز على سلوفان براتيسلافا (5-1).

الدوري الإٍسباني

ريال بيتيس يفوز على خيتافي (2-1).

دوري أبطال آسيا للنخبة

كاواساكي فرونتال يفوز على أولسان هيونداي (1-0).

شنجهاي بورت يتعادل جوهور دارول تاكزيم (2-2).

كأس الرابطة الإنجليزي

توتنهام يفوز على كوفينتري سيتي (2-1).

برايتون يفوز على وولفرهامبتون (3-2).

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