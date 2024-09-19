دوري أبطال أوروبا.. تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وإنترميلان

ياسر رشاد - القاهرة - فرط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في نقطتين ثمينتين على ملعبه ووسط جماهيره بعد تعادله سلبياً أمام ضيفه إنترميلان الإيطالي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

سيطر مانشستر سيتي منذ البداية على وسط الملعب وأجبروا الإنتر على التراجع لمناطقه الدفاعية.

نجح التكتل الدفاعي للإنتر في التعامل مع التحركات المستمرة لإيرلنج هالاند مهاجم السيتي.

وفي الدقيقة 19 تصدى يان سومر حارس إنترميلان لاول فرصة خطيرة بعد راسية قوية من هالاند، وجاء الرد سريعاً عن طريق اتشيربي الذي سدد راسية بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 35 يسدد هالاند كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر ليان سومر الذي أبعد تسديدة أخرى خطيرة من كيفن دي بروين، لتنته أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ضغط مانشستر سيتي بقوة مع إنطلاق الشوط الثاني في محاولة لخطف هدف يسهل من مأموريته خلال الوقت المتبقي من عمر المباراة.

رغم سيطرة السيتي الا أنه لم ينجح في تهديد مرمى النيراتزوري بفرص محققة طوال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط.

وفي الدقيقة 69 اهدر فيل فودين نجم السيتي أخطر فرص اللقاء بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس إنترميلان، ثم سد اكانجي رأسية فوق العارضة.

وأضاع مخيتاريان فرصة خطيرة لغنتر ميلان بعدما مرت تسديدته فوق العارض بقليل.

إستمرت محاولات مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.