شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبحث خوض مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الجهاز الفني للاتحاد السكندري خوض عدد من المباريات الودية خلال الأيام القادمة حتى موعد انطلاق الموسم الجديد نهاية أكتوبر المقبل، من أجل تجهيز اللاعبين لخوض منافسات الموسم الجديد، لاسيما بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

وينوي الجهاز الفني للاتحاد خوض مباراتين وديتين أسبوعيا ضمن برنامج تحضير اللاعبين فنيا وبدنيا لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث يعكف الجهاز الإداري على تحديد طرف المباريات الودية.

واتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي غدا الخميس ، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويرغب بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد في خلق حالة من الانسجام والتناغم بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى وسد العجز في كل المراكز بصفوف زعيم الثغر.