شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد يدخل قائمة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

دخل وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة مؤقتا خلفا لفيتور بيريرا رئيس اللجنة السابق ، حيث يتنافس وجيه أحمد مع محمد فاروق على منصب الرئيس المؤقت لحين اختيار رئيس جديد سواء مصري أو أجنبى.

ومن المنتظر أن يتم حسم الإسم النهائي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم غدا الخميس.

ووافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إجراء الكشف الطبي للحكام الذين تخطي عمرهم 45 عاما ويشاركون في الدوري الممتاز بصفة منتظمة، تمهيدا لاختيارهم بقائمة الحكام والحكام المساعدين وحكام الفار الذين سيتم تكليفهم لإدارة المباريات موسم 2024/2025.

وحددت لجنة الحكام باتحاد الكرة موعد إجراء الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للقوائم الدولية، والدوري الممتاز في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024 ، ويحدد اليوم بعد وصول شروط الترشيح للقوائم الدولية 2025.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، تحديد موعد معسكر إعداد الحكام للدوري الممتاز الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن ينطلق معسكر اعداد الحكام لدورى المحترفين فى الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجارى.

كما قررت اللجنة بدء اختبارات اللياقة البدنية بداية من 10حتي 20 سبتمبر 2024 لجميع الدرجات والمستويات المختارين لإدارة مباريات المسابقات التي تعينها لجنة الحكام الرئيسية بأربعة قطاعات القاهرة والمحافظات القريبة، الاسكندرية والمحافظات القريبة، القناة والاسماعيلية والمحافظات القريبة، الصعيد شمال وجنوب.