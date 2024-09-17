محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب الهولندي آرني سلوت، على تشكيل ليفربول الذي سيبدأ موقعة سان سيرو أمام ميلان الإيطالي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

ويبحث ليفربول عن انطلاقة قوية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من أجل الوصول لأبعد نقطة ومن ثم التتويج باللقب لمصالحة جماهيره، لاسيما وأنه غاب عن البطولة في النسخة الماضية واقتصرت مشاركته القارية على بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، جرافنبرج.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: داروين نونيز.

ويبدأ ليفربول رحلته الأوروبية، اليوم الثلاثاء عندما يحل ضيفا على ملعب سان سيرو لمواجهة نظيره ميلان الإيطالي في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، ليفربول في مواجهة ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن، ريال مدريد، جيرونا، ليل وآيندهوفن.

موعد مباراة ليفربول وميلان..

تنطلق مباراة ليفربول وميلان مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق علي سعيد الكعبي على أحداث مباراة اليوم.

ويدخل ليفربول مباراة الليلة، بعد خسارته السبت الماضي في الدوري الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهير على أنفيلد بهدف في الدوي الإنجليزي.

ليفربول يسقط أمام نوتينجهام

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست الفوز على نظيره نوتينجهام فورست بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.



جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني والمباراة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما استحوذ لاعبي ليفربول على الكرة بنسبة 66%، مقابل 34% لصالح نوتينجهام.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذ الموسم، بينما يرتفع رصيد نوتينجهام فورست للنقطة الثامنة في المركز الرابع