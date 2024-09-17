الامارات | مريم الزيودي: رابعة العالم في «البارالمبياد» إنجاز.. وأنتظر الوظيفة بعد التخرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبرت لاعبة منتخب أصحاب الهمم ونادي خورفكان للمعاقين مريم الزيودي، أن حصولها على المركز الرابع خلال مشاركتها في مسابقة دفع الجلة فئة (F40) للسيدات في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» التي اختتمت أخيراً، يُعد إنجازاً كونها حققت هذا المركز بعد منافسة قوية مع بطلات عالميات، وكان الفارق ضئيلاً (أربعة سنتيمترات) بينها وبين الصعود للتويج بالميدالية البرونزية، مشيرة إلى أنها تغلبت على تحديات صعبة واجهتها خلال فترة الاستعداد، التي سبقت المشاركة في دورة «باريس 2024»، ما يشجعها على تحقيق إنجازات مميزة في المشاركات العالمية المقبلة.

وحلت البطلة الإماراتية مريم الزيودي في المركز الرابع في نهائي مسابقة دفع الجلة فئة (F40) للسيدات، بعدما حققت رقماً جديداً لها بمسافة 8.62 أمتار، بفارق أربعة سنتيمترات عن صاحبة المركز الثالث التونسية رجاء الجبالي التي حققت 8.66 أمتار، ونالت الميدالية البرونزية.

وفازت بالميدالية الذهبية والمركز الأول الهولندية لارا بارس، التي سجلت رقماً بارالمبياً جديداً قدره 9.10 أمتار، فيما نالت الفضية البولندية ريناتا سيلفينسكا بمسافة تسعة أمتار.

وكشفت الزيودي لـ«الإمارات اليوم»، أنها تغلبت على عناء وشدة الجهد التدريبي خلال فترة الاستعدادات تزامناً مع المشاركة في تجمع رياضي جمع أفضل رياضيي العالم، كذلك السفر خارج الدولة لفترات طويلة خلال المعسكرات، وهو أمر غير معتاد لها، ووصفت الطموح للفوز بأحد المراكز المتقدمة بأنه كان تحدياً صعباً تزامناً مع مشاركة لاعبات عالميات، إضافة إلى تحدي الحفاظ على رقمها الشخصي أو تطويره، مبينة أنها تمكنت من النجاح بعبور جميع هذه التحديات، وأن ذلك يشجعها على تحقيق إنجازات مقبلة كبرى.

وأضافت: «ساعدني مدربي في النادي والمنتخب الكابتن أيمن محمد علي، على الانتظام في التدريبات والتغلب على الصعاب، وكان يقول لي دائماً إني سأفرح كثيراً بعد أن ننجح في تحقيق أحد المراكز المتقدمة، وأنا أرى أن المركز الرابع نجاح مميز في ظل المنافسة القوية، ويُشكل نقطة انطلاق نحو الأفضل مستقبلاً، وأشعر بسعادة كبيرة لذلك».

وقالت مريم إن لديها شهادة جامعية، وتنتظر الحصول على وظيفة بعد تخرجها حديثاً لتكون سعيدة بشكل كبير، كي تردّ الفضل لعائلتها التي دعمتها ووقفت معها وشجعتها على الرياضة والفوز بها، كما ثمنت دعم مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين والوقوف معها في جميع مراحل ممارستها للرياضة.

مدرب الزيودي: مريم مشروع مستقبلي كبير

بدوره وصف مدرب الزيودي في النادي والمنتخب لألعاب القوى أيمن محمد علي، البطلة بـ«أنها مشروع مستقبلي كبير»، كاشفاً أنها «بدأت ممارسة الرياضة بشكل منتظم في عام 2018، وكان من أبرز إنجازاتها نيل المركز الخامس في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في إندونيسيا، بينما ببطولة العالم في 2019 حلّت في المركز الثامن، كما ظهرت بشكل جيد في بارالمبياد طوكيو 2021، ونجحت في آسيوية الصين البارالمبية 2023، وحققت أول ميدالية ذهبية في الفئة 40 في دفع الجلة، وفضية رمي القرص».

وتابع: «في بطولة العالم عام 2024 التي أقيمت في كوبي حققت الميدالية الذهبية في دفع الجلة برقم آسيوي 8:49 أمتار قبل أن تطوّر رقمها في البارالمبياد، وتحقق 8:62 أمتار وبفارق أربعة سنتيمترات فقط عن صاحبة البرونزية».

• تغلبت مريم على تحديات صعبة واجهتها خلال فترة الاستعداد التي سبقت المشاركة في دورة «باريس 2024».

• حققت الزيودي رقماً جديداً لها بمسافة 8.62 أمتار خلال مشاركتها في دورة باريس.