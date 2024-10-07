شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تطلق المعسكرات التدريبية لمتطوعي "حياة كريمة" في المدن الشبابية بمشاركة 1500 متطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة سلسلة معسكرات رياضية وتدريبية وتوعوية لمتطوعي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المدن الشبابية بمحافظات (الإسكندرية بورسعيد، البحر الأحمر).

وتتضمن تنظيم 9 معسكرات خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2024، بمشاركة 1500 متطوع من مختلف محافظات مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة حياة كريمة ساهمت فى تحقيق التنمية الشاملة في جميع قري ومدن محافظات الجمهورية فى جميع المجالات ومنها قطاع الشباب والرياضة الذى كان له نصيبا وافرا من تلك الطفرة الإنشائية والتنمية المستدامة للبنية الشبابية والرياضية من خلال إنشاء وتطوير مراكز الشباب فى أكثر من 1200 قرية مصرية فى المرحلة الأولى فقط فصلا عن استكمال أعمال الإنشاء الجديد والتطوير فى باقي مراكز الشباب خلال المراحل التالية للمبادرة.

وأضاف أن هذه المعسكرات تستهدف تعزيز روح التعاون والتطوع لدى الشباب وتقديمهم لدعم ملموس في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى تنمية وعيهم بأهمية العمل المجتمعي والرياضي والتطوعي.

بدأت فعاليات المعسكر الرياضي الأول في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من 5 أكتوبر حتى 8 أكتوبر 2024، بمشاركة 140 متطوع. وتضمن المعسكر إقامة دوري لكرة القدم، إلى جانب أنشطة رياضية ترفيهية أخرى.



وعلى هامش المعسكر، تم تنظيم ندوات تثقيفية للمتطوعين تناولت موضوعات متنوعة مثل اللياقة البدنية، الإسعافات الأولية والإصابات، المهارات الحياتية والعمل التطوعي، مواجهة الشائعات ،وكذلك توعية المشاركين من الشباب بمختلف التحديات الإقليمية والدولية الراهنة على كافة المستويات وجهود الدولة المصرية لمجابهة تلك التحديات على كافة الأصعدة.



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