محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المستدعاة لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدرب الهولندي آرني سلوت، قائمة ليفربول التي ستخوض مباراة ميلان المقررة على ملعب سان سيرو في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، القائمة المستدعاة لمواجهة ميلان، مساء يوم الثلاثاء، ملعب "سان سيرو"، في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ليفربول تواجد الوافد الجديد فيديريكو كييزا، ألذي انضم إلى الريدز قادمًا من يوفنتوس في موسم الانتقالات الصيفي لهذا العام.

قائمة ليفربول لمباراة ميلان:

حراسة المرمى: أليسون، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: كوناتي، فان دايك، كوانساه، جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، آندي روبرتسون، تسيميكاس، برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ، جونز، ماك أليستر، واتارو إندو، مورتون.

خط الهجوم: محمد صلاح، كييزا، ديوجو جوتا، لويس دياز، نونيز، جاكبو.

ليفربول يسقط أمام نوتينجهام في الدوري الإنجليزي:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست الفوز على نظيره نوتينجهام فورست بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.



جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني والمباراة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما استحوذ لاعبي ليفربول على الكرة بنسبة 66%، مقابل 34% لصالح نوتينجهام.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذ الموسم، بينما يرتفع رصيد نوتينجهام فورست للنقطة الثامنة في المركز الرابع.

وكان ليفربول قد بدأ مباراة نوتينجهام فورست، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.