الامارات | الشارقة يتدرب على «العشب الاصطناعي» للتأقلم مع ملعب الاستقلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبيه، اليوم، استعداداً لمواجهة فريق الاستقلال، بعد غد، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية «2» ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه والاستقلال كلاً من سيباهان الإيراني والوحدات الأردني.

وأجرى الشارقة تدريبات على ملعب العشب الاصطناعي، حتى يتعود اللاعبون على أرضية استاد الجمهورية المركزي الذي ستقام عليه المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

يذكر أن الشارقة تأهل للعب في دور المجموعات للبطولة القارية، بعدما احتل المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الكروي المنصرم الذي تُوّج خلاله الوصل بطلاً للدوري.

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين بعد نهاية الجولة الثانية، فيما يتصدر فريق الاستقلال الطاجيكي ترتيب الدوري الطاجيكي.

وشهدت التدريبات الأخيرة للشارقة مشاركة كل لاعبي الفريق، بمن فيهم اللاعب الجديد البرازيلي بيرو الذي يمثل وجوده إضافة جديدة لـ«الملك».

ويدرك مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، صعوبة مهمة الفريق خارج أرضه في بداية مشواره في هذه البطولة، لكونه يواجه فريقاً قوياً يعد أحد أفضل الفرق في طاجيكستان، ويضم في صفوفه عدداً كبيراً من لاعبي منتخب طاجيكستان.

ويراهن كوزمين على الروح المعنوية العالية للاعبين في أعقاب النتائج الإيجابية التي ظل يحققها الشارقة منذ بداية الموسم، بعدما فاز في أربع مباريات، منها مباراتان في دوري أدنوك للمحترفين أمام كل من دبا الحصن واتحاد كلباء، وكذلك في مواجهتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام خورفكان.

ويضم الفريق الشرقاوي في صفوفه مجموعة من اللاعبين الذين يمكنهم صنع الفارق خلال المواجهة المرتقبة، يتقدمهم كايو لوكاس وعثمان كامارا ولوان بيريرا وفراس بالعربي، وغيرهم من العناصر في خطي الدفاع والوسط.