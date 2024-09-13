رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام أهلي جدة بقمة دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الدوري السعودي مواجهة مرتقبة بين فريقي النصر والأهلي، مساء اليوم الجمعة، في مباراة تحمل أهمية كبيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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المباراة ستقام على أرضية استاد الأول بارك في الرياض، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التشكيل المتوقع للنصر:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد سيماكان، سالم النجدي

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو

تأتي هذه المباراة في ظل تطلعات الفريقين للمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، ما يزيد من إثارة اللقاء وترقبه بين الجماهير.