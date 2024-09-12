الامارات | نخبة من «الدوليين» يظهرون في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي ينطلق الأحد المقبل، وجود نخبة من اللاعبين الدوليين الذين سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني أو أندية دوري المحترفين، ما سيضيف إلى المنافسات قوة وجاذبية، ويسهم في عودة الجمهور إلى المدرجات بشكل واسع، إضافة إلى زيادة عدد المباريات التي ستنقل تلفزيونياً.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين خليل الحمادي وريان يسلم (الظفرة)، وفارس جمعة وعلي صقر (يونايتد)، ويعقوب حسن وعمر الخديم (الإمارات)، وجمال معروف (الجزيرة الحمراء)، وإسماعيل الحمادي (الحمرية)، وراشد عيسى ومحمد فوزي ومنصور عباس (العربي)، وطارق أحمد (دبا الفجيرة).

ويعد نادي العربي الأبرز على مستوى التعاقدات، إذ تعاقد مع ثلاثة لاعبين مؤثرين في الدفاع والوسط، وكذلك نادي الإمارات الذي فضّل التعاقد مع لاعبين مميزين في خط الدفاع، بينما اختار نادي الظفرة الاعتماد على لاعب في خط الوسط وآخر مهاجماً. في المقابل، غابت هذه النوعية من اللاعبين عن أندية الفجيرة وحتا والذيد، إذ اعتمدت على لاعبين مميزين في دوري الأولى، ومن فئتي الشباب والموهوبين.

بدوره، أكد المدرب السابق والمحاضر الدولي عمر الحمادي، أن وجود نخبة من اللاعبين الدوليين والمميزين يعد إضافة فنية مهمة لدوري الدرجة الأولى، لكن بشرط أن يحصلوا على فرص كافية للمشاركة، ودون أن يتأثروا باعتماد المدربين بشكل أكبر على اللاعبين الأجانب والمقيمين.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «دوري الدرجة الأولى قوي منذ مواسم عدة، وسيسهم اللاعبون الجدد في زيادة حدة المنافسة، ويمكننا توقع أن يكون الموسم الجديد ممتعاً».

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