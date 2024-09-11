القلق يساور مسئولي برشلونة بشأن لامين يامال

ياسر رشاد - القاهرة - يساور القلق مسئولي نادي برشلونة بشأن النجم الصاعد لامين يامال نجم البارسا ومنتخب أسبانيا والذي بدأت الأضواء تحاصره في كل مكان بعد تألقه مع برشلونة ومنتخب أسبانيا بعد أقل من عام على ظهوره الأول مع برشلونة.

فقبل حوالي عام لعب يامال أولى مبارياته الاحترافية مع برشلونة إلا أنه الآن أصبح أحد نجوم الكرة العالمية ورغم أن تعامله حتى الآن مع كل هذه الضغوط المبكرة والمفاجئة بالنسبة لسنه تثير إعجاب مسئولي برشلونة إلا أخنهم يخشون أن تؤدي هذه الأضواء المسلطة على لامين يامال إلى اضطراب في مسيرة الاعب الكروية.

صحيفة الماركا أكدت أن قيام لامين يامال بإنهاء تعاقده مع لاعب برشلونة السابق ووكيل الاعبين ايفان دي لابينا و تعاقده مع وكيل الاعبين البرتغالي المعروف خورخي مينديز وهو ما يزيد من ارتياح برشلونة بشأن قدرة لامين يامال في التعامل مع وضعيته الجديدة نظرا للخبرة التي يتمتع بها خورخي مينديزوهو يتمتع بعلاقة جيدة مع مسئولي برشلونة. أيضا وقع لامين يامال عقد دعائي مع شركة جيرارد بيكية كينجز ليج وقام بعمل عدة لقاءات تليفزيونية وتبدو كل هذه التعاقدات تحت توصية من جانب عدد من مسئولي برشلونة وهو ما يؤكد رغبة مسئولي برشلونة في وضع لامين يامال تحت السيطرة التامة في هذه المرحلة الهامة من مسيرته الكروية.